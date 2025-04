Vaibhav Suryavanshi Impresses Oscar Piastri: महज 14 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने IPL में तहलका मचा दिया है. उन्होंने केवल 38 गेंदों में 101 रनों की तूफानी पारी खेली और IPL इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज़ शतक जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाज़ी ने न सिर्फ क्रिकेट जगत को बल्कि फॉर्मूला 1 की दुनिया को भी प्रभावित किया. ऑस्ट्रेलियाई F1 ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने भी वैभव की इस पारी की सराहना की और उन्हें इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए बधाई दी. पियास्त्री ने वैभव की बैटिंग हाइलाइट्स का एक वीडियो शेयर किया और उसके साथ "14" लिखते हुए ताली बजाने वाला इमोजी भी जोड़ा. ये इशारा वैभव की उम्र और उनकी अद्भुत प्रतिभा की ओर था, जिसने अब अंतरराष्ट्रीय खेल जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

ऑस्कर पियास्त्री की इंस्टाग्राम स्टोरी

oscar piastri keeping up with cricket and appreciating the 14yo kid that hit a century is so precious to me

(in f1 terms, that kid is max getting the record of youngest race win and osc liked that) pic.twitter.com/nqqA4EwHut

— vian ✩‧₊˚ (@lestapiastri) April 29, 2025