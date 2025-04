NZ vs PAK 2nd ODI 2025: न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच से बाहर हो गए हैं. यह मैच 2 अप्रैल को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा. कुछ दिन पहले, 30 वर्षीय खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ़ पहले वनडे में सिर्फ़ 111 गेंदों पर 132 रनों की पारी खेली थी और अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया था. जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ़ द मैच’ भी चुना गया था. लेकिन अब दूसरे वनडे से वह बाहर हो गए हैं. चैपमैन को दाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. जिसके कारण न्यूजीलैंड प्रबंधन ने छह साल से अधिक समय के अंतराल के बाद टिम सीफ़र्ट को टीम के वनडे सेट-अप में वापस बुलाया है.

Squad News | Mark Chapman will miss the second Chemist Warehouse ODI against Pakistan tomorrow in Hamilton due to a right hamstring injury. Chapman will be replaced in the squad by Tim Seifert. #NZvPAKhttps://t.co/YJa5coB0M5

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) April 1, 2025