रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 1,000 रन पूरे किए है. इंग्लिश खिलाड़ी ने यह उपलब्धि अपने घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स (जीटी) के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान हासिल की. ​​मैच के दौरान लिविंगस्टोन 35/3 पर अपनी टीम के साथ बल्लेबाजी करने आए. उन्होंने 40 गेंदों में एक चौके और पांच छक्कों की मदद से 54 रन बनाए. उन्होंने 135.00 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और उन्होंने राशिद खान के खिलाफ अपने सभी पांच छक्के लगाए. हालांकि आरसीबी यह मैच 8 विकेट से हार गई. गुजरात टाइटन्स ने 170 रनों के लक्ष्य को 17.5 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

