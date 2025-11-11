Arshdeep Singh Purchases Mercedes-Benz G-Wagon: ऑस्ट्रेलिया में टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह ने अपनी नई मर्सिडीज-बेंज G-वॅगन की झलक सोशल मीडिया पर साझा की. अर्शदीप ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के ज़रिए इस लग्जरी कार की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वे अपने परिवार के साथ G-वॅगन के पास पोज़ देते नज़र आ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अर्शदीप सिंह की यह मर्सिडीज-बेंज G-वॅगन टॉप-एंड वेरिएंट है, जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपये है और यह मॉडल बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत के सितारों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. प्रशंसक नीचे दिए गए लिंक पर अर्शदीप की पोस्ट देख सकते हैं.

अर्शदीप सिंह ने खरीदी मर्सिडीज-बेंज G-वॅगन

View this post on Instagram A post shared by Arshdeep Singh (@_arshdeep.singh__)

