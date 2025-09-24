India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का चौथा मुकाबला 24 सितंबर (बुधवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान जाकेर अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. टीम इंडिया बिना किसी बदलाव के उतरेगी. लिटन दास के चोटिल होने के बाद टीम का नेतृत्व जाकेर अली कर रहा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिली हैं लेकिन भारत का तीसरा झटका लगा हैं. अभिषेक शर्मा रन आउट होकर पवेलियन लौटे है. जो 75 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 113-3 (11.4 ओवर) था.

टीम इंडिया को लगा तीसरा झटका

