India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का तीसरा मुकाबला 24 सितंबर (बुधवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान जाकेर अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. टीम इंडिया बिना किसी बदलाव के उतरेगी. लिटन दास के चोटिल होने के बाद टीम का नेतृत्व जाकेर अली कर रहा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिली हैं लेकिन भारत का पहला झटका लगा हैं. रिसाद होसैन शुभमन गिल को आउट कर पवेलियन भेजा है. जो 29 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 78-1 (6.3 ओवर) था.
टीम इंडिया को लगा पहला झटका
Asia Cup T20 2025. WICKET! 6.2: Shubman Gill 29(19) ct Tanzim Hasan Sakib b Rishad Hossain, India 77/1 https://t.co/bubtcR0C2k #INDvBAN #AsiaCup2025 #Super4
— BCCI (@BCCI) September 24, 2025
