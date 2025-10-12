India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 518/5 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी. दूसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 43 ओवर में 140-4 था. आज तीसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज़ को छठा झटका लगा हैं. कुलदीप यादव ने टेविन इमलाक को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. खबर लिखें जाने तक वेस्टइंडीज़ का स्कोर 165/6 (54.2 औवर) था.
वेस्टइंडीज का छठा विकेट गिरा
Make that 2⃣ wickets in 2⃣ overs for Kuldeep Yadav! 👏
He traps Tevin Imlach LBW! ☝️
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @imkuldeep18 pic.twitter.com/YDUcNLS56m
— BCCI (@BCCI) October 12, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)