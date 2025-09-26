India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका को तीसरा झटका लगा हैं. कुलदीप यादव ने चरिथ असलंका को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. जो 05 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखे जाने तक श्रीलंका का स्कोर 160-3 (15.4) था.
श्रीलंका को लगा तीसरा झटका
One brings two ✌️ #TeamIndia pick up their 3rd wicket as Kuldeep Yadav gets Charith Asalanka 🙌
Updates ▶️ https://t.co/xmvjWCaN8L#TeamIndia | #AsiaCup2025 | #Super4 | #INDvSL pic.twitter.com/SWihrA1Xn3
— BCCI (@BCCI) September 26, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)