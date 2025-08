India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला रहा हैं. जिसके तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 396 रन बनाकर इंग्लैंड के सामने 373 रनों की विशाल लक्ष्य दिया हैं. चौथे दिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को छठा झटका लगा हैं. प्रसिद्ध कृष्णा ने जो रूट और जैकब बेथेल को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. खबर लिखें जानें तक इंग्लैंड का स्कोर 301/4 (62.5) था.

इंग्लैंड का गिरा छठा विकेट

Edged & taken brilliantly by Dhruv Jurel! 🙌 🙌

A big wicket for #TeamIndia as Joe Root gets out. 👍 👍

Prasidh Krishna strikes again 👌 👌

Updates ▶️ https://t.co/Tc2xpWMCJ6#ENGvIND | @prasidh43 | @dhruvjurel21 pic.twitter.com/XQNxbBkUWR

— BCCI (@BCCI) August 3, 2025