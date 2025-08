India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला रहा हैं. जिसके दूसरे दिन भारतीय टीम पहली पारी में महज 224 रन पर ऑलआउट हो गई. इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला लिया और उनके गेंदबाज़ों ने कप्तान के इस फैसले को बिल्कुल सही साबित किया. खासतौर पर तेज़ गेंदबाज़ गस एटकिंसन ने भारतीय बल्लेबाज़ों की कमर तोड़ते हुए 5 विकेट चटकाए. इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत ताबड़तोड़ रही, लेकिन मोहम्मद सिराज ने ओली पोप को आउट कर इंग्लैंड को टीसरा झटका दिया हैं. खबर लिखें जानें तक इंग्लैंड का स्कोर 142/3 (24.5 ओवर) था.

इंग्लैंड को लगा तीसरा झटका

Decision overturned! 🙌

A successful review for #TeamIndia and Mohd. Siraj gets Ollie Pope 👏👏

Updates ▶️ https://t.co/Tc2xpWNayE#ENGvIND | @mdsirajofficial pic.twitter.com/XdVjfec6yW

— BCCI (@BCCI) August 1, 2025