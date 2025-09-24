India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का चौथा मुकाबला 24 सितंबर (बुधवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान जाकेर अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. टीम इंडिया बिना किसी बदलाव के उतरेगी. लिटन दास के चोटिल होने के बाद टीम का नेतृत्व जाकेर अली कर रहा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिली हैं लेकिन भारत का पांचवां झटका लगा हैं. तस्कीन अहमद ने तिलक वर्मा को आउट कर पवेलियन भेज दिया है. जो 05 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 132-5 (15 ओवर) था.

टीम इंडिया को लगा 5वां झटका

Asia Cup T20 2025. WICKET! 14.3: N Tilak Varma 5(7) ct Saif Hassan b Tanzim Hasan Sakib, India 129/5 https://t.co/bubtcR0C2k #INDvBAN #AsiaCup2025 #Super4 — BCCI (@BCCI) September 24, 2025

