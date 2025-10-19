Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) 2025 का पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर(रविवार) को पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस रोमांचक मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 26 ओब्वर में 9 विकेट खोकर 136 रन बनाए, लेकीन DLS मेथड की वजह से ऑस्ट्रेलिया को 131 रन का टारगेट मिला हैं. जिसका पीछा करने उतारी ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका लगा है. वाशिंगटन सुंदर ने जोश फिलिप को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं खबर लिखें जानें तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 99-3 (15.5 ) था.
ऑस्ट्रेलिया को लगा तीसरा झटका
1ST ODI. WICKET! 15.2: Josh Philippe 37(29) ct Arshdeep Singh b Washington Sundar, Australia 99/3 https://t.co/O1RsjJT9se #TeamIndia #AUSvIND #1stODI
— BCCI (@BCCI) October 19, 2025
