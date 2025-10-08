Gautam Gambhir Hosts Dinner Party: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला शुक्रवार यानी 10 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) स्थित अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया (Team India) के मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने अपनी टीम के लिए एक हार्दिक इशारा किया है. गौतम गंभीर ने आज यानी 8 अक्टूबर को अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर रात्रिभोज के लिए सहयोगी स्टाफ सहित पूरी टीम को आमंत्रित किया. एएनआई द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो साझा किया गया है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम, सहयोगी स्टाफ के साथ, गौतम गंभीर के आवास पर रात्रिभोज के लिए पहुंची थी. इस बीच, शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है.यह भी पढ़ें: India Women vs South Africa Women, 10th Match Key Players To Watch Out: टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

डिनर के लिए गौतम गंभीर के घर पहुंची टीम इंडिया:

