India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 49 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बना लिए हैं और वह अभी भी भारत से 262 रन पीछे है. ओली पोप 131 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाकर क्रीज़ पर मौजूद हैं, जबकि हैरी ब्रूक 0 पर टिके हुए हैं. जहां पहले बल्लेबाज़ी करते हुए टीम इंडिया ने 471 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. उसके आगे तीसरे दिन आज बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड टीम को सातवां झटका लगा हैं. मोहम्मद सिराज ने ब्रायडन कार्से को आउट किया हैं. खबर लिखें जानें तक इंग्लैंड का स्कोर 453-8 (95.5 ओवर) था.

इंग्लैंड का 8वां विकेट गिरा

🚨IND vs ENG: Wicket drought ends for Miyan Bhai. Clean-bowled Brydon Carse for 22. England lose their 8th wicket.#INDvsENG #INDvsENGTest #Siraj pic.twitter.com/dpDHsTVwQ2

— Everyday Pursuits (@evrydaypursuit) June 22, 2025