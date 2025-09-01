England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st ODI Match 2025: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का पहला मुकाबला कल यानी 2 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. पहले मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. इसमें युवा तेज गेंदबाज सोनी बेकर (Sonny Baker) को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका दिया गया है. सोनी बेकर इस घरेलू सेशन में शानदार प्रदर्शन किया है. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहें हैं.

We've named our XI for the 1st Metro Bank ODI tomorrow and there's a debut for Sonny Baker! See the full XI 👇 — England Cricket (@englandcricket) September 1, 2025

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर, जैकब बेथेल, विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और सोनी बेकर.

