Poonch Cricketer Fareed Khan Dies In Tragic Accident: पुंछ के जाने माने क्रिकेटर फरीद खान की एक सड़क हादसे में मौत हो गई हैं. यह घटना तब हुआ जब वो अपनी बाइक से कही जा रहे थे. रास्ते में कार का दरवाज़ा अचानक खुलने और फरीद खान की बाइक जाकर टकरा गई. जिसके बाद वो नीचे गिर गए. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं.

पुंछ के जाने माने क्रिकेटर फरीद खान की सड़क दुर्घटना में हुई मौत: 

