India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला रहा हैं. जिसमें इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ऑलराउंडर क्रिस वोक्स इंडिया बनाम इंग्लैंड पांचवें टेस्ट 2025 से बाहर हो गए हैं. ओवल में खेले जा रहे इस मुकाबले के पहले दिन वोक्स फील्डिंग के दौरान एक बाउंड्री बचाने की कोशिश में असहज तरीके से गिर गए, जिससे उनके कंधे में चोट लग गई. दर्द में कराहते हुए उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. बाद में उनके साथी गेंदबाज गस एटकिनसन ने बताया कि वोक्स की चोट गंभीर लग रही है. इसके बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने सोशल मीडिया के जरिए पुष्टि की कि क्रिस वोक्स अब इस टेस्ट मैच में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे. बोर्ड ने यह भी कहा कि उनकी स्थिति का मूल्यांकन मैच समाप्त होने के बाद किया जाएगा.

A further assessment will take place at the end of the series 🙏 pic.twitter.com/9mzGbV5WSL

— England Cricket (@englandcricket) August 1, 2025