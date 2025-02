Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन पैर की चोट के कारण बाहर हो गए हैं. रविवार को कराची में अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ अनौपचारिक अभ्यास मैच के दौरान फर्ग्यूसन को चोट लगी थी और शुरुआती मेडिकल जांच से पता चला कि वह पूरे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं होंगे. उनकी जगह कीवी टीम ने काइल जैमीसन टीम को शामिल किया है. जो जल्द ही पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे. जैमीसन अपनी पीठ में फ्रैक्चर के कारण 10 महीने तक मैदान से दूर रहे हैं. उन्होंने दिसंबर में सुपर स्मैश में कैंटरबरी किंग्स के लिए घरेलू क्रिकेट में वापसी की थी.

🚨JUST IN🚨

New Zealand pacer Lockie Ferguson has been ruled out of the Champions Trophy 2025, Kyle Jamieson has been named as the replacement.#LockieFerguson #KyleJamieson #CT25 #CT2025 #ChampionsTrophy2025 #ChampionsTrophy #Cricket #SBM pic.twitter.com/HFQmD4yUca

— SBM Cricket (@Sbettingmarkets) February 18, 2025