IPL salutes Indian Army: रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए IPL 2025 मुकाबले से पहले एक भावुक पल देखने को मिला, जब दिल्ली कैपिटल्स (DC) और गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाड़ियों ने भारतीय सेना को सलामी देते हुए 'जन गण मन' गाया. मैच अधिकारियों और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों ने भी इस पल को गर्व से साझा किया. भारत-पाक सीमा पर हालिया तनाव के चलते IPL में 10 दिन का ब्रेक लिया गया था, जिसके बाद यह पहला पूरा मुकाबला खेला गया. मैदान के स्क्रीन और बाउंड्री पर ‘Thank You Armed Forces’ का मैसेज चमकता रहा और राष्ट्रगान के बाद स्टेडियम में ‘भारत माता की जय’ के नारे गूंज उठे.

DC के खिलाड़ी करुण नायर ने कहा, "हमारी सुरक्षा के लिए सेना को धन्यवाद, जिससे हम मैदान पर लौट पाए."

Tribute to the valour of Indian Armed Forces! 🇮🇳

This was played today before the IPL match in India’s capital New Delhi. 🔥 pic.twitter.com/lMAJBXpXaM

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 18, 2025