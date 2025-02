India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पांचवां 23 फरवरी(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे. तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा टी20 में मेन इन ब्लू के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे पहले हाई-वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

दुबई में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा

Tilak Varma and Abhishek Sharma is here to support Rohit Sharma and boys ❤️ pic.twitter.com/067HjHkx5i

