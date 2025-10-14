झांसी में एक फ़िल्मी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें बेगुनाह व्यक्ति मार खाता हुआ दिखाई दे रहा है. ख़बरों के अनुसार महिला के पति को उसकी पत्नी के एक होटल में अपने प्रेमी से मिलने की भनक लग गई थी. जब वह उस जगह पहुंचा, तो उसने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ देखा और उसे सरेआम पीटना शुरू कर दिया. किसी काम से होटल गए युवक को महिला के ससुराल वालों ने उसका प्रेमी समझ लिया और उसे लोहे की रॉड से पीटा. युवक के पिता और भाई, जब उसे बचाने पहुंचे तो उनकी भी पीटाई कर दी. तीनों पीड़ित गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: VIDEO: महिला टीचर ने की पत्रकार की चप्पल से पिटाई, सवाल पूछने पर भड़की मैडम, दमोह जिले का वीडियो आया सामने
झांसी में पत्नी का प्रेमी समझ युवक को बेल्ट से पीटा
View this post on Instagram
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)