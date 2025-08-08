जबलपुर (मध्य प्रदेश), 8 अगस्त: जबलपुर में शुक्रवार को चल रहे 'हेलमेट नहीं, ईंधन नहीं' अभियान के तहत एक बिना हेलमेट वाले युवक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी की पिटाई कर दी, क्योंकि उसने पेट्रोल पंप कर्मचारी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा था. गुस्से में आरोपी ने एक भारी अग्निशामक यंत्र उठा लिया और कर्मचारी पर हमला करने की धमकी दी. जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित तैय्यब अली पेट्रोल पंप पर हुई. बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर उस समय विवाद शुरू हो गया जब कर्मचारी ने युवक से पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट लाने को कहा. इससे युवक नाराज हो गया और गुस्से में उसने कर्मचारी पर हमला करने के लिए अग्निशामक यंत्र का डिब्बा उठा लिया. यह भी पढ़ें: Palghar में 12वीं के छात्रों ने बनाया महिला शिक्षिका का अश्लील वीडियो, फिर इंस्टाग्राम पर कर दिया अपलोड; Navi Mumbai में नाबालिग छात्र से क्लास टीचर ने की गंदी बात

