पश्चिम बंगाल में एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पंडाल की थीम 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 के दुखद हादसे पर आधारित है, जिसमें 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स में से 229 लोगों की मौत हो गई थी. वायरल वीडियो में एयर इंडिया विमान दिखाई दे रहा है, वीडियो में पूरी घटना को रिक्रिएट किया गया है. जहां प्लेन का आधा हिस्सा एक इमारत से टकराया हुआ है, यह दृश्य उस भीषण दुर्घटना की झलक देता है जब विमान मेडिकल हॉस्टल से टकरा गया था. इसी वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर अलग- अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कोई इसे क्रिएटिविटी खा रहा है तो कोई 'असंवेदनशील" और शर्मनाक बता रहा है और इसे त्रासदी को मजाक उड़ानेवाला बताया. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि एक भयावह विमान हादसे को पूजा पंडाल की थीम बनाना न केवल पीड़ितों के परिवारों के प्रति अनादर है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक संवेदनाओं पर भी सवाल उठाता है. यह भी पढ़ें: Viral Video: 'मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने ही देश में पराई महसूस करूंगी', दिल्ली में नस्लवाद का शिकार हुई मेघालय की महिला

Have you'll seen this Durga Puja pandal themed of Ahmedabad Plane crash. This is in Chakpur, Jangipara, Hoogly. pic.twitter.com/bShbsrvfk4 — রক্তশীষির/blood dew (@roktoshisir) October 3, 2025

👉🏽 Follow @LogicalIndians A Durga Puja pandal in Hooghly district, West Bengal, recreated the June 12 Air India plane crⱥsh, spⱥrking mⱥssive online bⱥcklⱥsh. The display featured a shⱥttered aircraft, dɇbris, and fⱥke flⱥmes, intended by organisers as a tribute to… pic.twitter.com/j0dG1OZxVw — The Logical Indian (@LogicalIndians) October 7, 2025

