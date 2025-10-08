पश्चिम बंगाल में एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पंडाल की थीम 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 के दुखद हादसे पर आधारित है, जिसमें 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स में से 229 लोगों की मौत हो गई थी. वायरल वीडियो में एयर इंडिया विमान दिखाई दे रहा है, वीडियो में पूरी घटना को रिक्रिएट किया गया है. जहां प्लेन का आधा हिस्सा एक इमारत से टकराया हुआ है, यह दृश्य उस भीषण दुर्घटना की झलक देता है जब विमान मेडिकल हॉस्टल से टकरा गया था. इसी वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर अलग- अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कोई इसे क्रिएटिविटी खा रहा है तो कोई 'असंवेदनशील" और शर्मनाक बता रहा है और इसे त्रासदी को मजाक उड़ानेवाला बताया. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि एक भयावह विमान हादसे को पूजा पंडाल की थीम बनाना न केवल पीड़ितों के परिवारों के प्रति अनादर है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक संवेदनाओं पर भी सवाल उठाता है. यह भी पढ़ें: Viral Video: 'मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने ही देश में पराई महसूस करूंगी', दिल्ली में नस्लवाद का शिकार हुई मेघालय की महिला

पश्चिम बंगाल में एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश थीम दुर्गा पूजा पंडाल बनाने के बाद सोशल मीडिया पर भड़की जनता

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर आक्रोश

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)