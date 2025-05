उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो महिलाओं मीरा और सपना ने अपने दुखों को दूर करने के लिए एक-दूसरे से शादी करने का एक अपरंपरागत रास्ता चुना. दोनों की मुलाकात दिल्ली में काम करते समय हुई और फेसबुक पर मिले पुरुषों से मिलते-जुलते दिल टूटने के कारण वे एक-दूसरे से जुड़ गईं, जो असल जिंदगी में बिल्कुल अलग निकले. एफपीजे की रिपोर्ट के अनुसार, साझा दर्द से शुरू हुआ रिश्ता दोस्ती और फिर प्रतिबद्धता में बदल गया. उन्होंने पहले एक मंदिर में शपथ ली और बाद में सहकारी अधिवक्ताओं की मदद से अपनी शादी को वैध बनाया. दूल्हे की भूमिका निभा रही सपना ने कहा, "हमने एक-दूसरे से प्यार करने का फैसला किया है क्योंकि पुरुषों पर स्पष्ट रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है." मीरा ने कहा, "उन्होंने हमें धोखा दिया. अब हम साबित करेंगे कि हमें उनकी जरूरत नहीं है." जबकि समलैंगिक विवाह ने अदालत में मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ बटोरीं, दोनों बेफिक्र रहे. इसके बजाय "कम दिल टूटना, ज़्यादा घर का बना दाल-चावल और पुरुषों का न दिखना" चुना. यह भी पढ़ें: Same Sex Marriage: 'सेम सेक्स मैरिज' पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज, LGBTQIA+ समुदाय ने निर्णय को बताया अन्यायपूर्ण

In Badaun, Uttar Pradesh, a shocking incident has come to light where two friends left their husbands and decided to marry each other as they claim that their husband betrayed them.

One woman is from Alaapur police station area while the other one is from Civil Lines Kotwali… pic.twitter.com/iDbMkWVJTl

