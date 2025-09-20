Gayaji Pitru Paksha Fair 2025: बिहार के गया में रूसी तीर्थयात्री अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना करते हुए पिंडदान करते देखे गए. यह अनोखी आस्था एक अद्भुत नजारा है. विदेशी तीर्थयात्रियों ने फल्गु नदी के तट पर और विष्णुपद मंदिर में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों का पालन किया. स्थानीय पुजारियों की मदद से, उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया और शाकाहारी जीवन शैली अपनाने का संकल्प भी लिया. गया में पिंडदान की परंपरा सदियों पुरानी है और इस बार रूसी तीर्थयात्रियों की भागीदारी ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई है. यह आयोजन हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों को अपनाने वाले अंतरराष्ट्रीय श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को दर्शाता है.

गया जिला प्रशासन के अनुसार, अब तक 25 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्राद्ध करने आ चुके हैं. यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि गहरी आस्था और परंपरा को भी दर्शाता है.

गयाजी: विदेशों से आए श्रद्धालु कर रहे पिंडदान

