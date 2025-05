तिरुमाला हिल्स की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों ने घाट रोड पर एक तेंदुआ देखा, जिससे इस क्षेत्र में वन्यजीवों की आवाजाही को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं. एक्स पर इस दृश्य का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रात के समय सड़क के किनारे एक जंगली इलाके में बड़ी बिल्ली को टहलते हुए दिखाया गया है. अधिकारियों ने कथित तौर पर गश्त बढ़ा दी है और तेंदुए की हरकत पर नज़र रखने के लिए और निगरानी उपकरण लगाए हैं. उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र में तेंदुए को देखने की पहली घटना नहीं है. यह भी पढ़ें: Leopard Sighting: पुणे एयरपोर्ट के रनवे पर देखा गया तेंदुआ, वीडियो सामने आने के बाद वन अधिकारियों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

#Tirupati :

A #leopard sighting near Tirumala Ghat Road, has caused a concern among pilgrims.

The big cat was spotted on the #GhatRoad of the #Tirumala Hills.

The leopard was seen moving close to the forest stretch near the roadside, captured on the phone by a pilgrim. It's… pic.twitter.com/POYOZO7Dlt

