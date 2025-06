Hyderabad BMW M5 Accident: हैदराबाद के हाईटेक सिटी में कार रेसिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार 20 जून को दोपहर 1:30 बजे कैफे निलोफर के पास BMW M5 कॉम्पिटिशन कार समेत पांच वाहनों का समूह, जिसमें एक BMW M5 कॉम्पिटिशन, एक थार, दो फॉर्च्यूनर और एक लैंड क्रूजर प्राडो शामिल थी, रेसिंग कर रहा था. इस दौरान BMW M5 के ड्राइवर ने ट्रैक्शन कंट्रोल बंद करके हाई-स्पीड ड्रिफ्टिंग की कोशिश की, लेकिन नियंत्रण खोने पर कार दो पार्क की गई गाड़ियों और एक पैदल यात्री लेन से टकरा गई. हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया.

करीब एक घंटे बाद पुलिस पहुंची और कथित तौर पर BMW ड्राइवर के पक्ष में नजर आई. शुक्र है कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना हाई-स्पीड ड्राइविंग और पुलिस के रवैये पर सवाल उठाती है.

