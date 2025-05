भारत ने बुधवार, 07 मई को उन दावों का खंडन किया कि पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर क्षेत्र में भारत द्वारा किए गए हमलों के बाद पाकिस्तान ने एक भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के फैक्ट चेक हैंडल ने X पर पोस्ट किया, "#ऑपरेशन सिंदूर के वर्तमान संदर्भ में पाकिस्तान समर्थक हैंडल द्वारा विभिन्न रूपों में दुर्घटनाग्रस्त विमान को दिखाने वाली एक पुरानी तस्वीर फिर से प्रसारित की जा रही है." पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि यह छवि भारतीय वायु सेना (IAF) के मिग-29 लड़ाकू जेट से जुड़ी एक पुरानी घटना की है जो सितंबर 2024 में राजस्थान के बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. यह भी पढ़ें: Fact Check: पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड मुख्यालय को नष्ट कर दिया और श्रीनगर एयरबेस पर बमबारी की? पीआईबी ने पाक द्वारा फैलाए गए फर्जी दावों को किया खारिज

An old image showing a crashed aircraft is being re-circulated by pro-Pakistan handles in various forms in the current context of #OperationSindoor#PIBFactcheck

✔️The image is from an earlier incident involving an Indian Air Force (IAF) MiG-29 fighter jet that crashed in… pic.twitter.com/6NJQvRH7KJ

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 7, 2025