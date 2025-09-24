तेलंगाना के सूर्यापेट जिले से एक वीडियो सामने आया है, जहां नारियल से भरे एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से गिरे नारियल को स्थानीय लोग लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में लोगों को बोर में भरकर नारियल ले जाते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान स्थानीय लोगों ने ड्राईवर को लावारिस छोड़ दिया और नारियल बटोरने में व्यस्त रहे. उन्हें इस बात का कोई फर्क नही पड़ा कि ड्राइवर घायल है, उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए. यह ट्रक एलुरु से हैदराबाद जा रही थी और यह घटना रायनीगुडेम में हुई. ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था और उसका सारा सामान सड़क पर बिखर गया था. यह घटना ना सिर्फ स्थानीय लोगों की संवेदनहीनता को उजागर करती है, बल्कि मानवीय कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा की भी गंभीर मिसाल पेश करती है. यह भी पढ़ें: Viral Video: मुंबई से सटे विरार में अनोखी गिरफ्तारी! पुलिस ने चोर को हिरासत में लेने से पहले खिलाया खाना और पिलाया सिगरेट

तेलंगाना के सूर्यापेट में दुर्घटनाग्रस्त लॉरी से लोगों ने लूटे नारियल

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)