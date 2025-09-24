तेलंगाना के सूर्यापेट जिले से एक वीडियो सामने आया है, जहां नारियल से भरे एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से गिरे नारियल को स्थानीय लोग लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में लोगों को बोर में भरकर नारियल ले जाते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान स्थानीय लोगों ने ड्राईवर को लावारिस छोड़ दिया और नारियल बटोरने में व्यस्त रहे. उन्हें इस बात का कोई फर्क नही पड़ा कि ड्राइवर घायल है, उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए. यह ट्रक एलुरु से हैदराबाद जा रही थी और यह घटना रायनीगुडेम में हुई. ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था और उसका सारा सामान सड़क पर बिखर गया था. यह घटना ना सिर्फ स्थानीय लोगों की संवेदनहीनता को उजागर करती है, बल्कि मानवीय कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा की भी गंभीर मिसाल पेश करती है. यह भी पढ़ें: Viral Video: मुंबई से सटे विरार में अनोखी गिरफ्तारी! पुलिस ने चोर को हिरासत में लेने से पहले खिलाया खाना और पिलाया सिगरेट

तेलंगाना के सूर्यापेट में दुर्घटनाग्रस्त लॉरी से लोगों ने लूटे नारियल

A DCM lorry loaded with Coconuts, travelling from Eluru to #Hyderabad, went out of control and overturned near Rayanigudem in #Suryapet . People gathered and #looted the #Coconuts from the vehicle and fled away, no body bothered about the injured driver.#Looting #RoadSafety pic.twitter.com/Ya4iBRcwYr — Surya Reddy (@jsuryareddy) September 24, 2025

