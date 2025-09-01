इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर नेटीजेंस भड़क गए हैं. इसमें एक बाइक सवार और स्कूटी पर लड़की से उसके भाई की शिकायत करता हुआ दिखाई दे रहा है. बाइकर ने बताया कि उसके भाई ने उसे मिडल फिंगर दिखाई है, जिसके बाद उस लड़के की बहन उससे पूछती हुई दिखाई दे रही है. जब नाबालिग लड़के ने बाइकर को मिडल फिंगर दिखाई इस दौरान शख्स ने पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग भड़के हैं और लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. यह भी पढ़ें: Hamirpur Shocker: बुलाती है मगर जाने का नहीं! गंदे मैसेज भेजकर कर रहा था परेशान, लड़की ने उतार दिया आशिकी का भूत (Watch Video)
स्कूली लड़के ने बाइकर को दिखाई मिडिल फिंगर
View this post on Instagram
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)