इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर नेटीजेंस भड़क गए हैं. इसमें एक बाइक सवार और स्कूटी पर लड़की से उसके भाई की शिकायत करता हुआ दिखाई दे रहा है. बाइकर ने बताया कि उसके भाई ने उसे मिडल फिंगर दिखाई है, जिसके बाद उस लड़के की बहन उससे पूछती हुई दिखाई दे रही है. जब नाबालिग लड़के ने बाइकर को मिडल फिंगर दिखाई इस दौरान शख्स ने पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग भड़के हैं और लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. यह भी पढ़ें: Hamirpur Shocker: बुलाती है मगर जाने का नहीं! गंदे मैसेज भेजकर कर रहा था परेशान, लड़की ने उतार दिया आशिकी का भूत (Watch Video)

स्कूली लड़के ने बाइकर को दिखाई मिडिल फिंगर

View this post on Instagram A post shared by Neon Man (@neonmannews)

