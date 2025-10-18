Jabalpur Railway Station Incident: मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. यहां Platform No. 5 पर एक समोसा विक्रेता ने कथित तौर पर एक यात्री पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया, क्योंकि उसका Online Payment Failed हो गया था. यह घटना 17 अक्टूबर की शाम लगभग 5:30 बजे हुई. वीडियो में एक यात्री मोबाइल ऐप से समोसे का पेमेंट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पेमेंट फेल हो जाता है. जैसे ही उसकी ट्रेन चलने लगती है, विक्रेता, यात्री का कॉलर पकड़ लेता है और अपने पैसे मांगने लगता है. भयभीत यात्री आखिरकार अपनी Smartwatch उसे सौंप देता है और ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है.

जानकारी के अनुसार, वेंडर की पहचान कर ली गई है. RPF द्वारा उस पर प्रकरण दर्ज करते हुए हिरासत मे ले लिया गया है. साथ ही उसका License रद्द करने की कार्यवाही भी की जा रही है.

UPI पेमेंट फेल होने पर यात्री को झेलना पड़ा विक्रेता का गुस्सा

At Jabalpur railway station, a vendor forced a passanger to pay online and buy samosas as the train chugged out of platform. When the online payment didn't go through, the passanger took off his wrist watch and gave it to the vendor who then released the collar. pic.twitter.com/sCzv69pDCb — Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 18, 2025

आरपीएफ ने विक्रेता को हिरासत में लिया

वेंडर की पहचान कर ली गई है तथा RPF द्वारा उस पर प्रकरण दर्ज करते हुए हिरासत मे ले लिया गया है साथ ही लाइसेंसी के लाइसेंस को रद्द करने की कार्यवाही भी की जा रही है — DRM JABALPUR (@drmjabalpur) October 18, 2025

