Jabalpur Railway Station Incident: मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. यहां Platform No. 5 पर एक समोसा विक्रेता ने कथित तौर पर एक यात्री पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया, क्योंकि उसका Online Payment Failed हो गया था. यह घटना 17 अक्टूबर की शाम लगभग 5:30 बजे हुई. वीडियो में एक यात्री मोबाइल ऐप से समोसे का पेमेंट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पेमेंट फेल हो जाता है. जैसे ही उसकी ट्रेन चलने लगती है, विक्रेता, यात्री का कॉलर पकड़ लेता है और अपने पैसे मांगने लगता है. भयभीत यात्री आखिरकार अपनी Smartwatch उसे सौंप देता है और ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है.

जानकारी के अनुसार, वेंडर की पहचान कर ली गई है. RPF द्वारा उस पर प्रकरण दर्ज करते हुए हिरासत मे ले लिया गया है. साथ ही उसका License रद्द करने की कार्यवाही भी की जा रही है.

UPI पेमेंट फेल होने पर यात्री को झेलना पड़ा विक्रेता का गुस्सा

आरपीएफ ने विक्रेता को हिरासत में लिया

