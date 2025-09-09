Sankashti Chaturthi Rangoli: संकष्टी चतुर्थी (Sankashti Chaturthi) के दिन भगवन गणेश को समर्पित व्रत रखा जाता है. इस दिन भर व्रत रखने के बाद रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है. संकष्टी चतुर्थी प्रत्येक चंद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है. इस बार विघ्नराजा संकष्टी चतुर्थी (Vighnaraja Sankashti Chaturthi) 10 सितंबर 2025 को मनाया जा रहा है. विघ्नराजा भगवान गणेश का सातवां अवतार है. इस दिन पूजा और व्रत रखने से व्रती के सारे दुःख दूर हो जाते हैं. संकष्टी चतुर्थी को महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. इस दिन घरों में मोदक बनाया जाता है और बाप्पा को इसका भोग लगाय जाता है, इसके बाद शाम को चांद दिखने के बाद प्रसाद के रूप में इसे खाया जाता है. इस दिन घर के आंगन और चौखट पर रंगोली बनाई जाती है. रंगोली शुभता का प्रतीक है. इसलिए हर त्योहार में रंगोली का एक ख़ास महत्व है. इस संकष्टी चतुर्थी अगर आप भी लेटेस्ट रंगोली डिजाइन की तलाश में हैं तो हम ले आए हैं. यह भी पढ़ें: Bharani Shraddha 2025: भरणी श्राद्ध क्या है? यह श्राद्ध कब और क्यों मनाया जाता है, जानें इससे जुड़े कुछ अनछुए पहलू!

संकष्टी चतुर्थी स्पेशल रंगोली

सिम्पल गणेशा रंगोली

View this post on Instagram A post shared by Rangoli nation (@rangoli_nation)

गणेशा रंगोली

गणपति बाप्पा रंगोली

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)