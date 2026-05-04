West Bengal Election Result 2026 Live Update: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026 पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, जो अगले पांच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा. 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में हुए मतदान के बाद निर्वाचन आयोग आज को वोटों की गिनती शुरू कर दी है. राउंड-वाइज नतीजे ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म और इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के आधिकारिक पोर्टल पर रियल टाइम में अपडेट किए जाएंगे. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों में बड़ा अपडेट सामने आया है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग के ताजा रुझानों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग के ताजा रुझानों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के ताजा रुझानों में बीजेपी ने मजबूत बढ़त बना ली है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच भवानीपुर सीट से बड़ा अपडेट सामने आया है. बीजेपी के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी दूसरे राउंड की गिनती के बाद 1,558 वोटों से आगे चल रहे हैं. वहीं मुख्यमंत्री और टीएमसी की उम्मीदवार ममता बनर्जी दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं. मतगणना अभी जारी है और आने वाले राउंड्स में स्थिति में बदलाव संभव है.

#UPDATE | After the second round of counting, BJP candidate Suvendu Adhikari is leading with 1558 votes from the Bhabanipur Assembly Constituency. West Bengal CM and TMC candidate Mamata Banerjee is in the second position. Counting continues https://t.co/U78fs9JYjy pic.twitter.com/QKZipqzGX8 — ANI (@ANI) May 4, 2026

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