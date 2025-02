महाराष्ट्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वाशिम में 7-8 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से मोहम्मद अरज़ान नाम के 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, बच्चा करंजा शहर में गंदे पानी से भरे गड्ढे में गिर गया. बताया जाता है कि वह मंगलवार, 18 फरवरी को शाम 4 बजे से लापता था. खोजबीन के बाद शाम करीब 7 बजे उसका शव मिला. स्थानीय अधिकारियों ने जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढे से पानी निकाला. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. यह भी पढ़ें: Kurla Shocker: मुंबई के कुर्ला में बड़ी लापरवाही, ST बस डिपो के पास खुले गड्ढे में गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत

Washim, Maharashtra: A 3-year-old child, Mohammad Arzan, tragically died after falling into a 7-8 feet deep pit filled with dirty water in Karanja city, Maharashtra. He had been missing since 4 PM, and after a search, his body was found around 7 PM. The water was removed from the… pic.twitter.com/Zg2EVE3gqL

