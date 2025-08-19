मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे और अन्य जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन आपदा का सिलसिला थम नहीं रहा है. अब ठाणे से एक वीडियो सामने आया है. बारिश से भरे एक अंडरपास (Narivali and Uttarshiv) में एक बड़ी SUV पलट गई, गाड़ी में कई यात्री फंसे हुए थे. पानी के तेज बहाव के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया और वह पूरी तरह पलट गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए तैरकर कार तक पहुंचने की कोशिश की. उन्होंने मिलकर पलटी हुई कार के दरवाजे खोलकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. यह भी पढ़ें: Mumbai Heavy Rain: मुंबई में भारी बारिश के बीच मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा, 'घबराने की जरूरत नहीं है'
ठाणे अंडरपास में डूबी कार
#Maharashtra | Car submerged in flooded #Thane underpass, locals swim to rescue trapped passengers#ThaneRains #Monsoon #Rain pic.twitter.com/TvTa3gEZYH
— The Times Of India (@timesofindia) August 19, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)