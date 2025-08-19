मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे और अन्य जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन आपदा का सिलसिला थम नहीं रहा है. अब ठाणे से एक वीडियो सामने आया है. बारिश से भरे एक अंडरपास (Narivali and Uttarshiv) में एक बड़ी SUV पलट गई, गाड़ी में कई यात्री फंसे हुए थे. पानी के तेज बहाव के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया और वह पूरी तरह पलट गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए तैरकर कार तक पहुंचने की कोशिश की. उन्होंने मिलकर पलटी हुई कार के दरवाजे खोलकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. यह भी पढ़ें: Mumbai Heavy Rain: मुंबई में भारी बारिश के बीच मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा, 'घबराने की जरूरत नहीं है'

ठाणे अंडरपास में डूबी कार

