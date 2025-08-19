Mumbai Heavy Rain: मुंबई में भारी बारिश के बीच मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा, 'घबराने की जरूरत नहीं है'

मुंबई की सात प्रमुख झीलें 92% से ज़्यादा भर गई हैं. (Photo: X)

मुंबई, 19 अगस्त : महाराष्ट्र में पिछले चार दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है. लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने लोगों को आश्वस्त किया है कि उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार, एनडीआरएफ और पुलिस स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में पूरी मेहनत कर रही है.

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में एक वीडियो का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि एक वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसमें एक महिला अधिकारी पिछले दो घंटे से लगातार बिना रुके काम करती हुई नजर आ रही हैं. ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हमें उन अधिकारियों की भी प्रशंसा करनी चाहिए, जो दिन-रात प्रदेश की स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो.

साथ ही, उन्होंने मीठी नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि मीठी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था. इसी वजह से वहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह भेज दिया गया, ताकि बारिश की वजह से किसी भी व्यक्ति को अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़े. हालांकि, अब राहत की बात यह है कि नदी का जलस्तर धीरे-धीरे नीचे आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है. जिन लोगों को खतरा था, उनका दूसरी जगहों पर ट्रांसफर कर दिया गया है. इसके अलावा, मैं बार-बार यह बात दोहरा रहा हूं कि हमारी सरकार स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में जुटी हुई है. हम नहीं चाहते हैं कि इस बारिश की वजह से महाराष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो.

मंत्री ने बताया कि भारी बारिश को देखते हुए दफ्तरों की छुट्टी भी की गई है, क्योंकि छुट्टी नहीं होने की वजह से लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर रहते हैं. इस वजह से स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाती है. इसी को देखते हुए छट्टी का ऐलान किया गया. लोगों ने भी हमें पूरा सहयोग दिया है. जिसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं. हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी. सरकार की पूरी नजर स्थिति पर है. हम पूरी तरह से अलर्ट है. हम मुंबई के लोगो को विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति हम पैदा नहीं होने देंगे.