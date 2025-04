पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष के विवाह समारोह से कुछ घंटे पहले उनके घर पर एक चौंकाने वाली घटना हुई, जब परिसर में एक सांप पाया गया. उनके घर के सुरक्षा गार्ड ने इस सांप को पकड़ लिया, जिससे शादी की तैयारियों के बीच कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया. बचाव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह अप्रत्याशित घटना घोष की दक्षिण कोलकाता की बीजेपी नेता रिंकू मजूमदार से निर्धारित शादी से ठीक पहले हुई, जिसमें समारोह एक निजी समारोह था जिसमें करीबी पारिवारिक सदस्य शामिल होने वाले थे. यह भी पढ़ें: पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अजगर को खाने के बाद बाघ की हालत हुई खराब, बेचैन होकर उल्टी करता दिखा शिकारी जानवर (Watch Viral Video)

A snake has been recovered from the residence of BJP neta Dilip Ghosh.

Dilip Ghosh is all set to get married today at 5:30pm. pic.twitter.com/VTlveVC2Cz

— Sourav || সৌরভ (@Sourav_3294) April 18, 2025