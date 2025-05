कुड्डालोर (तमिलनाडु): तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के मुधुनगर के पास कुडीकाडु इलाके में एक फैक्ट्री में सीवेज टैंक फटने से कम से कम 20 लोग घायल हो गए. तस्वीरों में दिख रहा है कि विस्फोट के बाद टैंक से पानी लीक होकर आस-पास के घरों में घुस गया, जिससे गांव में आवासीय ढांचों को नुकसान पहुंचा. कुड्डालोर के पास SIPCOT औद्योगिक एस्टेट में एक रंगाई कारखाने के अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) टैंक में गुरुवार की सुबह एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आस-पास के आवासीय क्षेत्रों में रसायन युक्त पानी भर गया. कई निवासियों ने उल्टी, चक्कर आना और आंखों में जलन के लक्षण बताए और उन्हें कुड्डालोर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

यह घटना SIPCOT औद्योगिक परिसर के भीतर संचालित एक कपड़ा यूनिट लॉयल सुपर फैब्रिक्स में हुई. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, छह लाख लीटर की भंडारण क्षमता वाला ETP टैंक अचानक फट गया, जिससे बड़ी मात्रा में दूषित पानी निकल गया. यह भी पढ़ें: Hardoi Road Accident: हरदोई में ऑटो को मारी डंपर ने टक्कर, 6 लोगों की मौत

VIDEO | Over 20 hospitalised after toxic water leaked into houses following an explosion at a factory in Cuddalore, Tamil Nadu. More details awaited.

