India Pakistan Tension: पंजाब और राजस्थान में उस वक्त हड़कंप मच गया ,जब दो अलग-अलग जगहों पर संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुईं, जो पाकिस्तान द्वारा दागी गई मिसाइल के अवशेष हो सकते हैं. पंजाब के होशियारपुर में एक खेत में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. वहीं, राजस्थान के जैसलमेर में एक अज्ञात धातु का टुकड़ा ज़मीन में दफन मिला, जिसे देख स्थानीय लोग घबरा गए. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने इलाके को घेरकर 100 मीटर के दायरे में आवाजाही बंद कर दी.

सेना की टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच जारी है. फिलहाल किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

Jaisalmer, Rajasthan: A suspicious object was discovered, partially buried in the ground. Alert local residents immediately informed the police and administration. In response, the police restricted public movement within a 100-meter radius, and Indian Army personnel quickly… pic.twitter.com/eU2GkHW4oE

— IANS (@ians_india) May 9, 2025