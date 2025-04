नई दिल्ली, 2 अप्रैल: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को घोषणा की कि 6 अप्रैल को रामलला का अभिषेक होगा और उसके बाद श्रृंगार होगा. उन्होंने आगे बताया कि रामलला के जन्म के समय आरती और छप्पन भोग लगाया जाएगा. राय ने कहा, "6 अप्रैल को सुबह रामलला का अभिषेक होगा. इसके बाद श्रृंगार किया जाएगा. रामलला के जन्म का समय नवमी के दिन दोपहर का है. उस समय आरती की जाएगी और छप्पन भोग लगाया जाएगा." महासचिव ने कहा, "इसी समय रामलला का चार मिनट तक सूर्य तिलक किया जाएगा. इसका प्रसारण दूरदर्शन के जरिए दुनिया भर में किया जाएगा." यह भी पढ़ें: Chaitra Navratri 2025: दुर्गा अष्टमी कब मनाई जाएगी 05 या 06 अप्रैल को? जानें सटीक तिथि तथा कन्या-पूजन की तिथि एवं विधि!

a grand Ramkot Parikrama procession featuring 21 vibrant tableaux will occur, showcasing scenes from #RamTemple

