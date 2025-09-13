Tej Pratap Yadav News: बिहार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए एक AI जनरेटेड वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है. इस वीडियो में कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां की झलक दिखाई गई है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि "मां शब्द को राजनीति के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए. मां ईश्वर का रूप होती है और बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखती है. ऐसे पवित्र शब्द पर राजनीति करना पाप है."

उन्होंने आगे कहा कि बिहार में "Bihar Alliance" नाम से एक नया गठबंधन बना है, जिसमें कई दल शामिल हुए हैं. तेज प्रताप ने कहा कि "जनता ही हमारी मुख्यमंत्री है, हमें किसी पद का लालच नहीं है. तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं और उन्हें हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा."

तेज प्रताप यादव का बयान

#WATCH | Patna, Bihar | On an AI-generated video showing two characters purportedly resembling PM Modi and his late mother posted by Bihar Congress, Former Bihar Minister Tej Pratap Yadav says, "...The word mother should not be weighed on the scale of politics. Be it Congress or… pic.twitter.com/yD7xmqCOn2 — ANI (@ANI) September 13, 2025

