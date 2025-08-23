Rahul-Sonia Tattoo Goes Viral: बिहार में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा (Bihar Voter Adhikaar Yatra) का आज सातवां दिन है और इस बीच एक अनोखा नजारा सामने आया. कटिहार के सिमरिया में एक युवक अपनी छाती पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का टैटू गुदवाकर यात्रा में पहुंचा. उसका यह वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video) पर तेजी से वायरल हो रहा है. यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (Rahul Gandhi and Tejashwi Yadav) मखाना की खेती देखने गए. राहुल गांधी खुद तालाब में उतरे और किसानों से खेती (Makhana Cultivation) की तकनीक समझते नजर आए. ग्रामीणों ने बताया कि मखाना की खेती मेहनत का काम है, लेकिन देश-विदेश में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.

इस यात्रा में लोगों की बढ़ती भीड़ और ऐसे अनोखे किस्से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं.

राहुल और सोनिया गांधी का टैटू बनावा कर पहुंचा युवक

