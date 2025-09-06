Indore Shocker: मध्य प्रदेश (MP News) कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jeetu Patwari) के घर डकैती के प्रयास का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात बिजलपुर (Bijalpur) इलाके में स्थित उनके घर में करीब 5 से 6 नकाबपोश बदमाश घुस आए. बदमाशों ने पहले बिजली की सप्लाई बंद की और फिर दराजों व लॉकरों को तोड़कर तलाशी ली. हालांकि, उन्हें कोई सामान नहीं मिला और वे बिना कुछ लिए मौके से फरार हो गए. इस दौरान बदमाशों ने पास के तीन अन्य घरों को भी निशाना बनाया. इनमें नगर पंचायत सीईओ राजकुमार ठाकुर (Nagar Panchayat CEO Rajkumar Thakur), एमपीईबी अधिकारी नरेंद्र ठाकुर (MPEB Officer Narendra Thakur) और आर्य परिवार का घर शामिल है. चोरों ने ग्रिल काटकर अंदर घुसने की कोशिश की.

पटवारी के घर के सीसीटीवी कैमरे तो बंद हो गए थे, लेकिन बदमाशों की हरकतें आसपास के कैमरों में कैद हो गईं. फिलहाल राजेंद्र नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

मप्र कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर में डकैती की कोशिश हुई, पटवारी और उनके पड़ोस के भी कुछ घरों में 5 से ज्यादा नकाबपोश बदमाश देर रात घुसे pic.twitter.com/gsmV4DyPSu — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) September 6, 2025

