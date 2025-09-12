Akhilesh Yadav Sardar Look: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नए लुक में नजर आए. दरअसल, लखनऊ (Lucknow News) के सपा कार्यालय में किसान आंदोलन (Farmers movement) के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था. इस दौरान मंच पर ही सिख समुदाय (Sikh Community) के लोगों ने अखिलेश यादव को पगड़ी पहनाई. पगड़ी बांधते ही उनका लुक पूरी तरह बदल गया और वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे. इस खास लुक में उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही हैं.

किसानों के बलिदान को याद करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) हमेशा किसानों के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी.

सरदार लुक में नजर आए अखिलेश यादव

