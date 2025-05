Pathankot or Rajouri Suicide Attack: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है. भारत के हमलों से पाकिस्तान पूरी तरह से धराशायी हो गया है. पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने पठानकोट या राजौरी में आत्मघाती हमले किए हैं जिसमें कही लोगों के हताहत होने की खबर है. लेकिन भारतीय सेना ने उसकी पोल खोलकर रख दी है. रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पठानकोट या राजौरी में आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती हमले के संबंध में इनपुट पूरी तरह से गलत हैं. दोनों तरफ से टैंकों की कोई आवाजाही नहीं हुई है.

पाकिस्तान की खुली पोल, पठानकोट-राजौरी में आत्मघाती हमलों की खबर गलत:

🚨𝐅𝐀𝐊𝐄 𝐍𝐄𝐖𝐒 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓🚨

Inputs with respect to a suicide attack by terrorists at Pathankot or Rajouri are completely false.

There has been no movement of tanks on either side: Defence sources

