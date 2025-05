India Pakistan War: जम्मू क्षेत्र के आरएस पुरा सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलीबारी और मोर्टार दागे, जिसमें सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 8 जवान घायल हो गए हैं. घायल जवानों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान लगातार सीमा से सटे रिहायशी इलाकों में गोलीबारी कर रहा है, जिससे आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा है.

पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है.

Eight BSF personnel injured in Pak shelling in RS Pura of Jammu region: Officials

