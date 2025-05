Operation Sindoor: भारतीय सेना ने पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है. वीडियो (Airstrike Video) में सेना द्वारा लक्षित ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की प्रभावशाली तस्वीरें दिखाई गई हैं. यह कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से किए गए हमलों का जवाब देने के लिए की गई थी. सेना का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से सटीक और जिम्मेदार थी. वीडियो में स्पष्ट रूप से यह दिखाया गया है कि भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया.

Significant: India has releases videos of it targeting terror camps in Pakistan pic.twitter.com/d7SDDFIk69

— Sidhant Sibal (@sidhant) May 7, 2025