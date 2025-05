मंगलवार, 20 मई को मुंबई के विक्रोली में एक एसयूवी और टेम्पो के बीच हुई तेज टक्कर में कम से कम दो लोग घायल हो गए. घटनास्थल से प्राप्त वीडियो में टक्कर के बाद की स्थिति दिखाई दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप एसयूवी पलट गई जबकि टेम्पो आगे से क्षतिग्रस्त हो गया. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जबकि मुंबई ट्रैफिक पुलिस स्थिति को संभालने के लिए पहुंची. दुर्घटना का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. यह भी पढ़ें: UP Road Accident: अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, दो भाइयों की मौत

#Mumbai: A high-speed collision between a car and a tempo in Vikhroli area left over two people injured. The car overturned, and the tempo was badly damaged. Injured persons were taken to a nearby hospital; police are on site: Mumbai Traffic Police pic.twitter.com/oCvPryHsr0

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 20, 2025