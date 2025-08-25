Nagaland State Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड स्टेट लॉटरी के Dear Dwarka Monday वीकली लॉटरी परिणाम आज यानी 25 अगस्त को घोषित कर दिए गए. अगर आप इस लॉटरी में शामिल हैं और परिणामों का इंतजार कर रहे थे, तो तुरंत भाग्यशाली विजेताओं के नाम देख सकते हैं. विजेताओं की सूची लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जारी की गई है, जिसे ऑनलाइन आसानी से देखा जा सकता है. इस लॉटरी का सबसे बड़ा इनाम 1 करोड़ रुपये है, जिसकी घोषणा प्रथम पुरस्कार के रूप में हुई है. हर हफ्ते बड़ी संख्या में लोग नागालैंड लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाते हैं और आज का ड्रॉ भी बेहद खास माना जा रहा है.

इस लॉटरी में शामिल सभी प्रतिभागी रिजल्ट देखने के लिए अपने टिकट नंबर का मिलान कर सकते हैं.

नागालैंड स्टेट लॉटरी रिजल्ट लाइव स्ट्रीमिंग

अस्वीकरण: यह लेख लॉटरी खेलने का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं देता है. बहुत ज़्यादा लॉटरी खेलना जोखिम भरा हो सकता है और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है.

