Nagaland State Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड स्टेट लॉटरी की Dear Godavari Tuesday वीकली लॉटरी का रिजल्ट जारी हो गया है. जिन खिलाड़ियों ने इस ड्रॉ के लिए टिकट खरीदे हैं, वे तुरंत लाइव परिणाम देख सकते हैं. कोहिमा से होने वाले इस लकी ड्रॉ (Satta Matka) के सभी विजेताओं के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं. बता दें कि भारत के 13 राज्यों में लॉटरी को कानूनी मान्यता प्राप्त है और नागालैंड उनमें से एक है. यही वजह है कि यहां की स्टेट लॉटरी काफी लोकप्रिय है और हर हफ्ते लाखों लोग इसमें अपनी किस्मत आजमाते हैं. Dear Godavari Tuesday लॉटरी भी इन्हीं साप्ताहिक ड्रॉ में से एक है, जिसका परिणाम हर मंगलवार को घोषित किया जाता है.

अगर आपने भी इस लॉटरी का टिकट खरीदा है, तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इस बार किस्मत ने किसका साथ दिया है.

ये भी पढें: Dpboss Kalyan Satta Matka: कल्याण सट्टा मटका खेलते समय इन गलतियों को करना पड़ेगा बहुत भारी

नागालैंड स्टेट लॉटरी संबाद परिणाम लाइव स्ट्रीमिंग

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)